Ahmet Hakan, Fehmi Koru'nun Abdullah Gül aşkıyla fena dalga geçti! Sen kocaman bir şakasın Fehmi Abi...

FEHMİ Koru dün "Millet İttifakı, eğer en sonunda Abdullah Gül’ün aday olmasını isterse... Abdullah Gül’ü adaylığa ikna etmekte çok zorlanır" diye yazdı. "Türkiye'de Abdullah Gül’ün Millet İttifakı’nın adayı olması gerektiğini savunan iki kişi kaldı. Biri Hayrunnisa Gül biri Fehmi Koru" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Fehmi Koru ile çok fena dalgasını geçti. * - BİR: Hayrünnisa Hanım. * - İKİ: Fehmi Koru.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı gazeteci Fehmi Koru, Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın ortak adayı olması konusunu sıcak tutmaya çalışan ender kişilerden biri olarak göze çarpıyor. Koru, dün Abdullah Gül aşkını nirvanaya çıkarıp, "Millet İttifakı Gül'ü aday yapmak isterse ikna etmekte çok zorlanır" diye yazınca sosyal medyada espiri konusu oldu. Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan da bugün "Sen kocaman bir şakasın Fehmi Abi" başlıklı yazısında Fehmi Koru ile fena dalga geçti. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Gül'ü bir karısı bir de Fehmi Koru savunuyor

Türkiye'de Abdullah Gül’ün Millet İttifakı’nın adayı olması gerektiğini savunan iki kişi kaldı:

- BİR: Hayrünnisa Hanım.

- İKİ: Fehmi Koru.

Epeydir haber alamıyordum Fehmi Abi’den.

Yine kafayı çıkarmış.

Fehmi Koru'yu okurken kahveyi püskürttüm

Yazdığı son yazı, önüme düştü.

Bir bakayım dedim.

Hay demez olaydım.

Okurken gülmekten içtiğim kahveyi püskürttüm.

Beş temel tezi var Fehmi Abi’nin.

Aşağı yukarı şu beş temel tez:

Fehmi Koru'nun Abdullah Gül tezleri...

- TEZ BİR: Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’ın karşısında kazanabilecek neredeyse tek adaydır.

- TEZ İKİ: Tayyip Erdoğan’ı, Erdoğan’ın tam tersi bir aday değil... Tayyip Erdoğan gibi biri mağlup edebilir.

- TEZ ÜÇ: Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan gibidir. Hatta onda var olmayan erdemlere sahiptir. Harikadır, şahanedir.

- TEZ DÖRT: Abdullah Gül’ü çantada keklik sananlar fena halde aldanmaktadır. Gül, aday olmaya hiç ama hiç hevesli değildir.

- TEZ BEŞ: Millet İttifakı, eğer en sonunda Gül’ün aday olmasını isterse... Abdullah Gül’ü adaylığa ikna etmekte çok zorlanır. Çünkü Gül, isteksizdir.

'Ama sana ne kadar gülebiliriz ki?'

Hahahahahah!

Bir kez daha hahahhahahah!

Fehmi Abi’nin beş tezi de birbirinden komik.

Ama en komiği...

“Abdullah Gül’ü adaylığa ikna etmek hiç kolay olmaz” tezi.

Burası fıkranın, gerçekten de en vurucu kısmı.

İlahi Fehmi Abi!

Sen kocaman bir şakasın.

Enis Batur’un dediği gibi:

Ama sana ne kadar gülebiliriz ki?