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Bursa'da feci kaza! Otomobilin haline bakın ölü ve ağır yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da feci kaza! Otomobilin haline bakın ölü ve ağır yaralılar var

 BURSA'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

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Vedat Uğur idaresindeki kamyonet ile aynı istikamette seyreden Yunus Emre Çakmak'ın kullandığı Bulgaristan plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil yaklaşık 100 metre savrularak yol kenarındaki tabela ve ağaçları devirdikten sonra durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak ile kamyonetteki Vedat, Berat ve Ömer Uğur kardeşler araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince çıkartılan Vedat Uğur kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan üç kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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