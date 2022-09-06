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Macron'dan Baltık ve Polonya’ya ‘savaş çığırtkanları’ yakıştırması

Macron'dan Baltık ve Polonya’ya ‘savaş çığırtkanları’ yakıştırması

FRANSA Cumhurbaşkanı Macron’un büyükelçilerine seslendiği konuşması Paris ile Baltık ülkeleri ve Polonya arasında yeni bir krize sebep oldu. Macron konuşmasında söz konusu ülkeleri, savaş çığırtkanı olarak tanımlıyor ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı uzatmaya sebep olmakla suçluyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen hafta ülkesinin büyükelçilerine seslendiği konuşmadan yeni bir video, Paris ile Baltık ülkeleri ve Polonya arasında krize sebep oldu. Videoda, Macron'un söz konusu ülkeleri savaş çığırtkanı olarak tanımladığı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı uzatmaya sebep olmakla suçladığı görülüyor.

Geçen hafta yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın baskısıyla, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması kararlaştırılmıştı. Almanya ve Fransa gibi AB'nin lokomotifi iki ülkenin bu adıma karşı çıktığı biliniyordu. ABD'nin özellikle son yıllarda, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine verdiği askeri siyasi ve ekonomik desteği artırarak, Avrupa içinde bir çatlak oluşturmaya çalıştığı değerlendiriliyordu.

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