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CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' dedi! Bomba sözler: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendirdi. İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren Yarkadaş, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." dedi.

İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğine ilişkin Barış Yarkadaş bomba bir değerlendirmede bulundu. İYİ Parti'lilerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı. Yarkadaş şöyle devam etti:

"HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'lilerin verdiği katkı ile seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl siyasi tavırdır"

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