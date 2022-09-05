Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 2000 TL altındaki icralık borçlar siliniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ağustos 2020 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2000 TL altındaki borçların silineceğini açıkladı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında beklenen müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ağustos 2020 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini artıran Yunanistan ile şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yunanistan ne siyasi ne ekonomi ne de askeri açıdan bizim dengimiz değildir.

15 Ağustos'tan önceki o borçlar siliniyor...

- İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var. Altyapı ve üstyapı yatırımları yaparken, refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. Can ve mal emniyeti, huzur, refah, barış ve güven içinde yaşaması birinci önceliğimizdir.

- Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz.

- Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır.

- Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının meclis grupları adımını atacaktır.

Eğitim yardımlarına ilave kaynak aktardık

- 2022-2023 eğitim öğretimle ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza ilave kaynak aktarımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor.

Doğalgaz yardımı için 5 Eylül'de başvurun

- Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

- Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.