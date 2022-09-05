Cübbeli Ahmet Hoca, ekonomik krizin nedenini açıkladı! Yüzde 90 namaz kılmıyor, sen ekmek bulduğuna şükret

Zamlar, enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken, Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz" dedi.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'deki ekonomik krize ilişkin yorumlarda bulundu. Kendi YouTube kanalında "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir sohbetini yayınlayan Ünlü, ekonomik krizin ibadetle bağlantısı olduğunu iddia etti. "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz." diyen Ünlü şöyle devam etti:

- Şimdi diyorsun ki imansızlıktan sonra en büyük günah namazsızlıktır. Yani yüzde 90’ı beynamaz. Ondan sonra diyorsun ki bu ekonomi neden böyle? Bizim ümmete Allah’ü Teala çok müsamaha verdiği için belalar hemen gelmiyor. Eski ümmette belalar çabuk gelirdi.

- Ama bunların hepsinden daha büyük günah namazsızlıktır. Yüzde 90 diyorum kimse de bana 'ne yaptın' diyemiyor.

- Ne beladayız ya… Ne beladayız. Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun ya. Ekmek bulduğuna yediğine şükret.

- Beni İsrail’de işte bir beynamaz (işte ara sıra kılar ara sıra terk eden adam) bir karyeye geldi, kasabaya çeşmesinden su içti. Ondan sonra gözleri kurudu.

- Allahü Teala, bazen toplumun hepsi aynı günaha bulaşmasa bile, o günahın büyüklüğünü anlatmak için içerisindeki bazılarının gücünden bazı belalar gönderdiğini hadislerde görüyoruz yani.