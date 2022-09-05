Ömer Tuğrul İnançer ebediyete uğurlandı sevenleri yalnız bırakmadı
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Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı, Nureddin Cerrahi Tekkesi'nde hazırlanan yere defnedilecek. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnançer için "Rabbim sevgili habibini sancağı altında buluşturmayı nasip etsin" dedi.
Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu.
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İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü.
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İnançer'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılındı.
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Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.
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