Acun Ilıcalı'nın eski karısı tanga bikinisiyle kucakta öpüşme pozları verdi! 'Bu kadarı da fazla" dedirtti

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşklarına ikinci şansı veren Şeyma Subaşı sevgilisiyle Black Rock çölünde bir partiye katıldı. Subaşı'nın verdiği pozlar olay yarattı.

Abone ol

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi eski sunucu Acun Ilıcalı ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl aradan sonra ayrılan Şeyma Subaşı bir süre aradığı aşkı bulamadıktan sonra gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptırmıştı.

İlişkileri sarsılmıştı

2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan ikili çalkantılı ilişkilerinde evlilik kararı almışlardı. Daha önce bir kez ayrılıp barışan ünlü çift düğün hazırlıkları yaparken anlaşamadıkları konular nedeniyle ve o sıralarda hamile Şeyma Subaşı'nın bebeğini kaybetmesi ile tekrardan ilişkileri sarsılmış ve mart ayında ayrılmışlardı.

Büyük aşklarını bitirmek istemeyen çift daha önce olduğu gibi aşklarına yeni bir şans daha verme kararı almıştı. Ağustos ayında aşklarına kaldıkları yerden devam eden çift barışmalarını Bodrum'da yaptıkları tatil ile kutlamışlardı.

Yepyeni hamilelik iddiaları

Sosyal medyayı çok sık kullanan ünlü isimlerden olan Subaşı her paylaşımıyla olay olan ünlülerden. Geçtiğimiz haftalarda tekrardan hamilelik haberleri çıkan Subaşı bu defa verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı yeni barıştığı sevgilisi ile Nevada'nın Black Rock çölünde gerçekleşen Burning Man festivaline gitti. Bu sene kum fırtınası nedeniyle herkese zor anlar yaşatan festivalde Şeyma Subaşı'nın ve aşkı Mohammed Alsaloussi'nin keyfi yerindeydi.

Sevgilisinin kucağında öpücüklere boğdu!

Keyifli anlarından bol bol fotoğraf paylaşan Subaşı'nın bir fotoğrafı ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Parıltılı kıyafetleri ve afrika örgüsü saçlarıyla dikkat çeken Subaşı sevgilisinin kucağında tanga bikinisiyle pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgilisinin kucağında tanga bikinisiyle sevgilisini öperken verdiği pozları sosyal medyada birçok yorum aldı. Ünlü isme sosyal medya kullanıcıları tarafından "Şaşırmış iyice", "Çocuklu anne olduğunu unutma" yorumları yapıldı. İşte Şeyma Subaşı'nın o pozları...