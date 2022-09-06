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Hocası 'seviyemize yakın bile değil' dedi Çağlar Söyüncü'nün cevabı gündem oldu

Hocası 'seviyemize yakın bile değil' dedi Çağlar Söyüncü'nün cevabı gündem oldu

Geçtiğimiz sezonki beklentilerin altındaki performansının ardından bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, Çağlar Söyüncü, hocası Brendan Rogders'a verdiği yanıtla İngiltere'de gündem oldu.

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Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, Manchester United'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Çağlar Söyüncü'nün neden oynatılmadığını açıkladı.

Kuzey İrlandalı menajer, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü'nün oynamamasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Rodgers yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü şu anda bizim seviyemize yakın bile değil" açıklamasını yaptı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir"

Milli futbolcu, paylaşımında "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir." ifadelerine yer verdi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de henüz süre almazken İngiltere Lig Kupası'nda ise 1 maçta 90 dakika oynadı.

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