Tam incecik oldum derken kilo vermeniz durdu mu? Bu altın yöntemler tam size göre

Uyguladığınız zayıflama programı çok iyi giderken birden bire kilo vermeniz durdu mu? Kilo vermeniz duraksadı diye programı bozuk eski alışkanlıklara geri dönmeyin. Bu yöntemler sayesinde kilo verme planınızı yeniden başlayabilirsiniz. İşte Kilo verirken plato evresinde yapmanız gerekenler...

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Kilo vermede plato evresi nedir?

Kilo verme platosu, kilonuzun azalmayı bıraktığı zamandır. Kilo verme platosuna takılıp kalmak, genelde kilo vermeye çalışan kişilerin çoğunda meydana gelir.

Kilo verme platosu neden olur?

Kilo verme programına ilk başladığınızda hızlı bir kilo kaybı yaşarsınız. Bir süre sonra kilo verdiğinizde, yağla birlikte bir miktar kas da kaybedersiniz. Kas, kalori yakma hızınızı (metabolizma) korumanıza destek olur. Böylece daha fazla kilo kaybettiğinizde metabolizmanız yavaşlar ve daha ağır kilonuzda olduğundan daha az kalori yakmanıza yol açar.

Bu durumda metabolizmanızın daha yavaş olması, kilo verme programınızdaki aynı sayıda kaloriyi alsanız bile yine de kilo kaybınızı yavaşlatacaktır. Yaktığınız kalori, aldığınız kaloriye eşit olduğunda bir platoya ulaşırsınız.

Daha fazla kilo vermek için ya fiziksel aktivitenizi artırmanız ya da yediğiniz kalorileri azaltmanız gerekir. İlk başta işe yarayan aynı programı devam ettirmek, kilo kaybınızı koruyabilir. Fakat daha fazla kilo vermenize yardımcı olmaz.

Peki, plato evresinde kilo verme durduğunda ne yapılmalı?

Alışkanlıklarınızı yeniden değerlendirin

Yiyecek ve aktivite alışkanlıklarınıza tekrar bakın. Kuralları gevşetmediğinizden emin olun. Örneğin, olması gerekenden daha büyük porsiyonlara sahip olup olmadığınıza, daha fazla işlenmiş ve sağlıksız gıda yiyip yemediğinize veya egzersizlerinizi hafifleştirmediğinize emin olun.

Daha fazla kalori kesin

Sizi 1.200 kalorinin altına düşürmediği sürece günlük aldığınız kalorileri daha da azaltın. Günde 1.200'den az kalori, sizi sürekli açlıktan korumak için yeterli olmayabilir, bu da aşırı yeme riskinizi ortaya çıkarabilir.

Egzersizleri hızlandırın

Haftada en az 150 dakika orta derecede aerobik aktivite veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite veya orta ve şiddetli aktiviteyi bir arada planlayarak yapın. Bu aktiviteleri bir hafta boyunca yaymanız önerilir. Sağlığınız için daha yararlı olması için ve kilo vermeye ya da kilo vermeyi sürdürmeye yardımcı olmak için haftada en az 300 dakika yapmanız önerilir. Kas kütlenizi artırmak için (bilinçli bir şekilde)halter gibi egzersizler eklemek daha fazla kalori yakmanıza destek olabilir.

Günde daha fazla aktivite yapın

Günlük aktiviteyi sadece spor olarak düşünmeyin. Gün boyunca genel bütün fiziksel aktivitenizi arttırın. Örneğin, daha fazla yürüyün ve arabanızı daha az kullanın veya güçlü bir bahar temizliği yapın. Herhangi bir fiziksel aktivite daha fazla kalori yakmanıza destek olacaktır.