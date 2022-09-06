Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması! 'Abdullah Gül de aday olabilir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda kendisine yönetlilen bir soruya, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de..." cevabı verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gül'ün adaylığıyla ilgili, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de..." dedi.

"Biz altı lider yeni seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık." diyen Kılıçdaroğlu, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de... İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim 6’lı masada isim değerlendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.

Nisan'da erken seçim olacak

"Türkiye seçim atmosferine girdi." diyen Kılıçdaroğlu, "Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık..." dedi.

Kusura bakmasınlar YSK’ye güvenmiyoruz

"Sandık güvenliğini şimdiden örgütlemeye başladık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Kusura bakmasınlar YSK’ye güvenmiyoruz. 81 ildeki sandık sorumlusu belli. İlçe başkanlarımız onları zaman zaman arayıp sağlama yapıyor" diye konuştu.