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'Profesyonel Türk Dadı' furyası! İstedikleri maaş dudak uçuklattı

'Profesyonel Türk Dadı' furyası! İstedikleri maaş dudak uçuklattı

Şimdi de ‘Profesyonel Türk Dadı’ furyası başladı. Üniversite eğitimi olmayan dadıların maaşları tecrübelerine göre 30-50 bin TL arasında değişiyor. Toplu taşıma kullanmayan dadılar özel şoförlü araçlarla gezmeyi istiyor, uçak yolculuklarını da sadece 'business sınıf'ta yapıyor.

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Filipinliler, Özbekler, Türkmenler derken şimdi de neredeyse bir müdür, bir CEO kadar maaş isteyen 'profesyonel Türk dadılar' furyası başladı. Evde sadece çocuğun bakım ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen bu dadıların ücreti yabancı dadılardan daha fazla. Sabah gazetesinin haberine göre aileler bu profesyonel dadılara aylık 30 bin ila 50 bin TL arasında ücret ödüyor.

3 yaşa kadar bakıyor

Herhangi bir üniversite eğitimi almamasına rağmen sadece tecrübeli oldukları için ailelerin tercih ettiği profesyonel Türk dadılar, yeni doğan bebeklere 3 yaşına kadar; uyku, beslenme, davranış gelişimi ve tuvalet alışkanlığı kazandırıyor.

Bir gün içerisinde çocuğun tüm eylemlerini tek tek not düşerek gelişimi anbean takip ediyor. Sadece çocukları değil aynı zamanda aileleri de eğiten dadılar, anne ve babalara çocuk eğitimleriyle ilgili özel dersler veriyor.

Özel şoför istiyorlar

Dadılar sadece yüksek maaşlarıyla dikkat çekmiyor.İşe girecekleri evlerde ailelerle pazarlığa oturup, belirli şartlar sunuyor. Toplu taşıma kullanmayan dadılar, özel şoförlü araçlarla gezmeyi istiyor. Lüks seyahat tutkunu olan dadılar, uçak yolculuklarını da sadece 'business sınıf'ta yapıyor.

Dadıların bazıları ikiz-üçüz-dördüz bazıları prematüre bebekler konusunda uzman. Bazı dadıların kendilerini tanıttığı internet siteleri dahi var. Özgeçmiş ve aldıkları sertifikaları siteye koyan dadılar, çocuk eğitimiyle ilgili kısa bilgilendirmeler de yapıp referanslarını da paylaşıyor.

Bakıcıların maaşları pandemi ve döviz kurunun da etkisiyle 6 bin TL'den başlayıp, 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor.

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