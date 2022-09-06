Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Cehenneme gitmeden önce yargılanmalı

UKRAYNA-Rusya savaşı devam ederken Amerikan televizyonu ABC'ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus lider Putin'in her ne olursa olsun adil yargılanmayı hak ettiğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Amerikan televizyonu ABC'den David Muir'e mülakat verdi.

Ukrayan-Rusya Savaşı'na dair son bilgileri paylaşan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Putin'in bir savaş suçlusu olduğu ve cehenneme gitmeden önce yargılanması gerektiğini kaydeden Ukrayna lideri, Rus liderin ne olursa olsun adil yargılanmayı hak ettiğini kaydetti.

Zelenski ayrıca, kendisine halen daha suikast düzenlemeye çalışan grupların olduğunu belirtti.