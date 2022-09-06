Hande Yener son yaptığıyla pes dedirtti! Sahneye öyle bir kostümle çıktı ki, herkes bakakaldı

Şarkıcı Hande Yener, sahne kıyafetleriyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kıyafetleri ve kafasına taktığı başlıklarla, görülmemişi gösteren Yener, görenleri şaşırtmaya devam ediyor. En son aldığı sahnede kafasına taktığı, el işçiliğiyle bir ayda örülen zırh başlıkla görenleri şok etti: ''Gladyatör Hande!''

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Başarılı şarkıcı Hande Yener, seçtiği sahne kıyafetleri ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Attığı her adımla çok konuşulan Hande Yener, bu sefer de yapacağını yaptı. En son çıktığı sahnede kafasına taktığı, el işçiliğiyle bir ayda örülen zırh başlık ile görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı Yener'in unutulmayacak sahne kostümlerinin arasına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Binlerce kişi şarkılarına eşlik etti

24’üncü Uluslararası Eşme Turistik Kilim Kültür ve Sanat Festivali, Hande Yener konseriyle son buldu. Eşme meydanına binlerce kişi, Hande Yener şarkılarının ziyafetine varmak için toplandı. Büyük kalabalık, Hande Yener'in şarkılarına hep bir ağızdan ve büyük bir zevkle eşlik etti.

Hande Yener'in, sahneye çıktığı o başlık ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı sahneye, el işçiliğiyle bir ayda örülen zırh başlık ile çıktı. Yener’in sahnede görülen yeni tarzı için ‘Gladyatör Hande’ yorumları yapıldı.

Gladyatör Hande!

Hande Yener, iddialı kostümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son çıktığı sahnede ''Gladyatör Hande!'' yorumlarını almasına sebep olan başlıklı kostümünün toplam ağırlığının 10 kilo olduğu öğrenildi. Yani Hande Yener, konserde üzerinde 10 kilo taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde de Bodrum ve Ağva Festivali’nde sahneye her zaman olduğu gibi iddialı ve tasarım harikası kostüm ile çıkan Yener kafa aksesuarlarıyla yine bir kraliçe edasıyla şarkılarını seslendirmişti.

Gülşen'i hedef aldı

Öte yandan Hande Yener önceki günlerde bir takipçisinin, kendi konser görüntülerini paylaştıktan sonra yaptığı şu yorumu paylaştı: "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür."

Ünlü ve başarılı şarkıcı Hande Yener ise altına da esprili ve göndermeli bir şekilde “Ama lütfen kıyafet çok önemli bir konu” dedi ve kahkaha emojileri koymayı da ihmal etmedi. Yener’in bu sözlerinden sonra, son zamanlarda sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen'i hedef aldığı öne sürüldü.

Gülşen cezaevine girdi

Bunlarla beraber şarkıcı Gülşen de geçtiğimiz günlerde dizi okullarla ilgili yaptığı bir açıklamadan dolayı cezaevine girmişti. Sosyal medyayı sallayan bu olay sonrasında, Gülşen mahkemeye çıktı ve hapis cezasının ev hapsi olarak devam etmesine karar verildi.