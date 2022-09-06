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Otobüs durağında feci kaza savruldular! Acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otobüs durağında feci kaza savruldular! Acı haber geldi

 ŞANLIURFA'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

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Ahmet Erten (61) idaresindeki otomobil, durakta yolcu indiren İ.B'nin kullandığı  belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Şükran Erten (60) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kısa süreliğine aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Otobüs sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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