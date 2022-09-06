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Antalya'da ölen oğlunu bırakmak istemeyen anneden kahreden cümle

Antalya'da ölen oğlunu bırakmak istemeyen anneden kahreden cümle

ANTALYA'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen annenin, "Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözü duyanları kahretti.

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Kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 00.30 saatlerinde 07 HG 860 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AKK 294 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı.

Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici yardımıyla otoparka çekti.

Annenin kahreden feryadı

Kaza yerine gelen Özyiğit'in annesi, "Cavitim morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri dağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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