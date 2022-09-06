33 yıllık doktor işten sonra yapıyor, stresten kurtuldu! İnanılmaz keyifli
ADANA'da, 33 yıllık doktor işten arta kalan zamanlarda soluğu atölyede alıyor. Aylarca uğraşarak kendi teknesini yapıyor. Bu sayede stres atabildiğini söyleyen doktorun yaptığı teknelerden birinin son haline bakın...
Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet İhsan Mutlu’nun (62), deniz tutkusu çocukken başladı. 1982'de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Ahmet İhsan Mutlu, 6 yıllık öğrenimin ardından genel cerrahi alanında uzmanlık yaparak 1989 yılında mesleğe başladı.
Ameliyathaneden tekne yapımına
Adana'da yaşamaya karar veren Uzm. Dr. Mutlu, sayısız ameliyata girerek hastalarının iyileşmesini sağladı. Karadeniz kıyısında başlayan deniz aşkı, Adana'da da devam eden Uzm. Dr. Mutlu, tekne yapımına merak sardı.
İkinci teknesini 7 yılda tamamladı
İlk teknesini 1995 yılında bir arkadaşının fabrikasının bahçesinde 5 metre 60 santimetre boyunda yapan ve Seyhan Baraj Gölü'ne indirdi. Dr. Mutlu, hafta sonları tüm gün ve hafta içi mesai çıkışında soluğu tersanesinde alarak 7 yılda 13 metre 30 santimetre boyunda Bruce Robers'ın çizdiği, tekneyi yaparak Karataş'ta suya indirdi.
Kazaya karışınca...
Bu tekne, Karataş'ta bir kazaya karıştı. Talihsiz günler yaşayan Dr. Mutlu, stresini atabilmek için İsveç'in milli teknesi Nordich Folkbot’u, ahşap gövdeli yapmaya başladı. Mutlu, ‘My Life 1’ adını verdiği 3'üncü teknesini sadece 1,5 yılda tamamlayarak Mersin'de suya indirdi. Ancak Dr. Mutlu, masrafının yüksek olması nedeniyle bu tekneyi 2015'te satmak zorunda kaldı.