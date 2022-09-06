33 yıllık doktor işten sonra yapıyor, stresten kurtuldu! İnanılmaz keyifli

Kazaya karışınca...

Bu tekne, Karataş'ta bir kazaya karıştı. Talihsiz günler yaşayan Dr. Mutlu, stresini atabilmek için İsveç'in milli teknesi Nordich Folkbot’u, ahşap gövdeli yapmaya başladı. Mutlu, ‘My Life 1’ adını verdiği 3'üncü teknesini sadece 1,5 yılda tamamlayarak Mersin'de suya indirdi. Ancak Dr. Mutlu, masrafının yüksek olması nedeniyle bu tekneyi 2015'te satmak zorunda kaldı.