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Karadenizli türkücü İsmail Türüt'e Sedat Peker sorgusu! Peker'e şarkı yazmıştı

Karadenizli türkücü İsmail Türüt'e Sedat Peker sorgusu! Peker'e şarkı yazmıştı

Karadeniz müziğinin tanınmış isimlerinden İsmail Türüt’ün Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.

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Şarkıcı İsmail Türüt’ün organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı. Türk Ulak’ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İsmail Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti.  İsmail Türürt’ün Sedat Peker’le bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ adlı şarkının sözleri şöyle:

“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere
Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’e
Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim
Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli
Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli
Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli
Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor
Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor
Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını
Adam sandıklarımın sildim artık adını
Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın
Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın
Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun
Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun
Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor
Ekonomik bunalım günden güne artıyor.”

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