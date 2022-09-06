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Şanlıurfa'da otobüsü çekmek için geldi, hayatının en acı haberini aldı

Şanlıurfa'da otobüsü çekmek için geldi, hayatının en acı haberini aldı

ŞANLIURFA'da bir otomobil durakta bekleyen otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobil içindeki 2 kişi hayatını kaybetti. Otobüsü çekmek için kaza yerine gelen belediye görevlisi, ölenlerin anne ve babası olduğunu öğrenince büyük acı yaşadı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Ahmet Ertem’in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.’nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

Olay yerine gidince anne ve babasının kazada öldüğünü öğrendi

Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.

Cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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