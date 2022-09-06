Kerimcan Durmaz'ın o görüntüsüyle takipçilerini korkuttu! 'Bedelini ağır ödedim' demişti...

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi korkuttu. Durmaz'ın, arkadaşına mantı yedirirken ellerinin tir tir titrediği görüntülere yansıdı. Durmaz'ın, Armağan Çağlayan'ın programında "Uçak görüntülerinin bedelini çok ağır ödedim" şeklindeki yorumları sonrası psikolojik rahatsızlıklardan dolayı elinin titrediği tahmin ediliyor.

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Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden Kerimcan Durmaz, paylaştığı bir video ile sevenlerini oldukça korkuttu. Youtube hesabından bir video paylaşan Kerimcan Durmaz, arkadaşına kendi elleriyle mantı yedirdi.

Tir tir titriyor

Kaşığı tutan ellerinin tir tir titrediği görünen Kerimcan Durmaz'ın, uçaktaki cinsel organını gösterdiği videonun sosyal medyaya düşmesi sonrası psikolojisinin bozulduğu ve psikolojik olarak rahatsızlıklar geçirmesi sebebiyle ellerinin titrediği tahmin edildi.

Arkadaşına mantı yedirmeye çalışan Kerimcan Durmaz'ın ellerinin tir tir titrediğini görenler sebebini merak etti.

"Sınanıyor"

Kerimcan Durmaz'a gelen "Allah şifa versin" şeklindeki mesajlar dikkat çekerken, "Sınanıyor" şeklindeki mesajlar da merakları da beraberinde getirdi.

"Bedelini çok ağır ödedim"

Bunun yanı sıra akıllara Kerimcan Durmaz'ın, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programında "Uçak görüntülerinin bedelini çok ağır ödedim" şeklinde sözleri geldi. O sürede yaşadığı psikolojik şiddet hastalıklarını da beraberinde mi getirdi soruları merak edilmeye başladı.

İşte Kerimcan Durmaz'ın videosundaki o bölüm:

Peki el titremesi neden olur? İşte, el titremesinin çeşitli sebepleri...

Stres, heyecan, aşırı kafein alımı, fiziksel yorgunluk veya kan şekeri düşüklüğü gibi sebepler el titremesini artırırken, bazen ciddi rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor.

Psikojenik tremor: Genelde altta yatan konversiyon bozukluğu gibi bir psikolojik rahatsızlık söz konusudur.

Alkol tüketimi: Kronik alkol tüketimine bağlı olarak ellerde titreme hastalığına yatkınlık oluşur.

Stres: Günlük yoğun stresle karşı karşıya kalan kişilerde tremor gelişebilir.

Hipertiroidi: Tiroit hormonlarının normalden daha fazla üretilmesine bağlı olarak ellerde titreme belirebilir.

İnme: Beyindeki damarların tıkanması sonucunda hareket ve dengeden sorumlu bölgelerde görülen hasar sonucu ciddi düzeyde tremor görülebilir.

Travma: Beyin hasarı ile sonuçlanan fiziksel travmalar, ilgili beyin dokularında hasara sebep olarak el ve bazı diğer uzuvlarda titremeye neden olabilir.

Parkinson hastalığı: Beyin dokularında ilerleyici hasarın tespit edildiği nörodejeneratif hastalıklardan biri olan Parkinson hastalığı kendine özgü tremor çeşidi ile el titremesine sebep olan faktörlerin başında gelir.

Multipl skleroz: Sinir sistemi hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından hasara uğratılması ile karakterize olan multipl skleroz rahatsızlığında çeşitli düzeylerde el titremesi görülebilir.

İlaç yan etkileri: Kullanılan çeşitli antipsikotik, antihipertansif ve antiaritmik ilaçların yan etkisi olarak ellerde titreme meydana gelebilir.