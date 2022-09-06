Demet Akalın sahneye çıkarken yere kapaklandı, yardımına Okan Kurt koştu!

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün Uşak'ta sahne aldı. Sahneden inen Demet Akalın, sahneye geri çıkmak isteyince olanlar oldu. Ayağı takılan ünlü şarkıcı, aniden yere kapaklandı. Bacağından yaralanan Akalın'ın yardımına eşi Okan Kurt koştu. Bakın o anlar nasıl yaşandı...

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, her adımıyla magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Açıklamaları ve göndermeleriyle çok fazla konuşulan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla beğeni ve yorum rekoru kıran Akalın, bu sefer nazara geldi. Geçtiğimiz gün Uşak'ta sahne alan ünlü şarkıcı, sahneden indi ve daha sonra sahneye geri çıkmak için yürürken ayağı takılıp yere kapaklandı.

Uşak’ta sahne alan Demet Akalın, talihsiz ve korkutan bir kaza yaşadı. Akalın, şarkı söylemek için sahneden indi ve daha sonra geri çıkmak istedi. Sahneye geri çıkmak için yürüdüğü sırada ayağı takılarak yere düştü. Bacağından yaralanan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yardımına eşi Okan Kurt hemen koştu.

Okan Kurt’un pansuman yaptığı Akalın, sonrasında konsere devam ederken espri yapmayı da ihmal etmedi. Kendisinin artık bir “Uşak Gazisi” olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı, ortamı bu şekilde yumuşattı.

Kurtuluşun 100. senesinde son konseri Demet Akalın verdi

Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. senesine özel düzenlenen konserler binlerce kişiyi doyasıya eğlendirdi. Kurtuluşun 100. yılına özel hazırlanan konser programı, Demet Akalın konseriyle son buldu. Binlerce hayranının takip ettiği ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Akalın, saatler 21.30’u gösterdiğinde sahneye çıktı ve konser alanına gelen sevenlerini doyasıya eğlendirdi.

Ayağı takıldı, yere düştü

Hayranları tarafından en çok sevilen ve dinlenen şarkılarını sahnede seslendiren ve herkese unutulmayacak bir eğlence yaşatan Demet Akalın, sahneden inip vatandaşların yanına giderek bir jest yapmak istedi ve şarkılarına orada devam etti. Çok sayıda vatandaşla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen pop yıldızı Akalın sahneden inip şakılarına devam ettikten sonra tekrar sahneye yürüdüğü esnada aniden ayağı takılarak yere düştü.

Okan Kurt pansuman yaptı

Orada bulunan güvenlik görevlileri, sanatçıya hızla müdahale etti ve Akalın hemen yerden kaldırıldı. Ünlü şarkıcıya sahneye çıktığı anda yara aldığı bacağına eşi Okan Kurt gelerek pansuman yaptı.

Sonrasında konserine devam eden Akalın, keyifle seslendirdiği ve herkesin de hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarına devam etti. Şarkıların ardından yaptığı konuşmada “Uşak gazisi oldum” dedi. Bu sözlerin ardından konser alanında kahkahalar yükseldi ve talihsiz kazanın ardından içler ferahladı.