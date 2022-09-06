Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya'dan çalışanlara küfür ve tokat

Bir dönem Fenerbahçe Spor kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokatladı. okat olayı sonrası çalışanlar Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

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Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı.

Holdingin yönetim kurulu üyeleri Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Tahsin Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.

Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.