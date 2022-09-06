Abdurrahman Dilipak'tan Cübbeli Ahmet Hoca'ya: 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret" dedi. Abdurrahman Dilipak'tan cevap geldi. Dilipak, "2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin" diye cevap verdi.

Abone ol

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'deki ekonomik krize ilişkin yorumlarda bulundu. Kendi YouTube kanalında "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir sohbetini yayınlayan Ünlü, ekonomik krizin ibadetle bağlantısı olduğunu iddia etti. "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Ne beladayız ya… Ne beladayız. Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun ya. Ekmek bulduğuna yediğine şükret" dedi.

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Twitter üzerinden Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap verdi. Cübbeli Ahmet'in o sözlerini alıntılayan Dilipak, “Şimdi neyi, nasıl düzelteceksin” diye sorup ekledi: “Namazın anlamı ve insana yüklediği sorumluluğun farkında olmak, insanı kötülük yapmaktan men eder, etmiyorsa o namaz gösteriştir."

Amaan aman, söze bak, söyleyene bak...

"2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin, ayrıca Allah bizi artırarak- eksilterek imtihan eder. Ne yani Ebu Zer namaz kılmadığı için mi zengin değildi. Amaan aman, söze bak, söyleyene bak, onu eleştirene bak, nasıl bir toplum olduk biz. Allah cahil ve zalim bir topluluğu hidayete erdirmez. Örnek ortada"