Sapıklık açıklamalarıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil hakkında Cansel Çördük'ten şok eden itiraflar! "Ben 14 yaşındayken otelde..."

Geçtiğimiz günlerde LGBT açıklamalarıyla gündem olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında Kısmetse Olur yarışmasının Cansel'inden şok eden itiraflar geldi. "Paralı sapık" dedi, söyledikleriyle tüm Türkiye'yi şok etti.

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Geçtiğimiz günlerde Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Türkiye'nin ünlü sunucusu ve komedyenlerinden olan Mehmet Ali Erbil Netflix'de yayınlanan Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri adı dizisi, AKP yönetimi ve LGBT hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamalarıyla gündem olmuştu!

Erbil konuşmasında Erşan Kuneri dizisi hakkında "Devletimiz de bence müdahale etmeliydi. Bu kadar olmaz... Ben erkek halimle bu küfürlerden utandım." demişti. Ak Parti hükümeti hakkında "Hizmeti övüyorum ben. Türkiye AK Parti döneminde sağlık alanında rönesans yaşadı" diyen ünlü komedyen daha sonra LGBT ile ilgili ise "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır." diyerek soruları yanıtlamıştı.

İtiraflarıyla herkesi neye uğradığını şaşırttı!

Ülke genelinde açıklamaları olay yaratan Erbil hakkında Kısmetse Olur adlı evlilik yarışmasının çok konuşulan eski gelin adaylarından Cansel Çördük'ten herkesi neye uğradığına şaşırtacak itiraflarlar geldi.

Kısmetse Olur yarışmasında Eser West ile yaşadığı aşkla adını tüm Türkiye'ye duyuran, son dönemlerde de değişimi ve estetikleriyle de sık sık gündeme gelen Cansel Çördük, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında söyledikleriyle magazin dünyasına bomba gibi düştü.

"Beni otele çağırdı!"

Mehmet Ali Erbil'in kendisiyle reşit değilken ilişki yaşamak istediğini söyleyerek herkesi sarsan itiraflarda bulunan Cansel Çördük sosyal medya paylaşımıyla herkese her şeyi anlattı.

Ünlü isim paylaşımında "Mehmet Ali Erbil, ben 14-15 yaşındayken bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aradı. Beni flört etmek için otele çağırdı. Bu piyasada bu çok yaygın. İyi ki yaşımın saflığına düşüp bir hata yapmadım."

"Paralı sapık"

"18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere ya da vaatlere çok kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin kimseye kendinizi kullandırmayın. Özellikle bu tip paralı sapıklara. Hepinizin yolu açık olsun." diyerek Mehmet Ali Erbil hakkında olay yaratacak iddialarda bulundu. İşte Cansel Çördük'ün o paylaşımı...