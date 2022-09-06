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Skandal manşet! Yunan basını Atina'nın Türkiye planını duyurdu

Skandal manşet! Yunan basını Atina'nın Türkiye planını duyurdu

Yunan tacizleri sonrası 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan harekete geçti. Diplomatik kaynaklara dayanan Yunan basını, Atina'nın izleyeceği yolu manşetten duyurdu. Yunan gazetesi Ta Nea ise 'Türkiye kontrolden çıktı' manşetiyle okurların karşısına çıktı.

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Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına yöneliartan tacizleri sonrası TEKNOFEST'te Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri komşunun gündeminden düşmüyor.

Yunan Kathimerini gazetesi, Atina'nın Türkiye'ye karşı izleyeceği yolu yazdı. 'Türk tehditlerine diplomatik tepki' başlıklı haberde 'Atina, ortakları ve müttefiklerini Ankara'nın 'çirkin' retoriğindeki son tırmanışı hakkında bilgilendiriyor' ifadesine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi üyelerine, BM genel sekreterine ve NATO genel sekreterine mektup

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine, BM genel sekreterine ve NATO genel sekreterine mektup göndereceği bilgisine yer verildi.

Çekya'ya teşekkür

'Aynı kaynaklara göre, mektuplar başka bir yorumda bulunmadan sadece Türk yetkililerin orijinal açıklamalarını aktarıyor' denilen haberde Dendias'ın Çekya'ya verdiği tepki nedeniyle teşekkür ettiğinin altı çizildi.

Skandal manşet: Türkiye kontrolden çıktı

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea ise skandal bir manşet ile okurlarının karşısına çıktı. Gazete 'Türkiye kontrolden çıktı' başlıklı haberinde 'Yunanistan ortaklarını Türk provokasyonları hakkında bilgilendirdi' denildi.

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