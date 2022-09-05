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Şehit olmasaydı dün düğünü olacaktı davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Şehit olmasaydı dün düğünü olacaktı davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı yürekleri dağladı.

Şehit olmasaydı dün düğünü olacaktı davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Geçtiğimiz Temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü.

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Şehit olmasaydı dün düğünü olacaktı davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verilen Şehit Ömer Faruk Civelek eğer şehit düşmeseydi 4 Eylül'de dünya evine girecekti. 

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Şehit olmasaydı dün düğünü olacaktı davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Kocaeli'de oturan Şehit Civelek'in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. 

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Şehit olmasaydı dün düğünü olacaktı davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşan Çelikçioğlu, “Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç” ifadelerine yer verdi.

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