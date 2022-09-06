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'Turuncu' listeye bir çizik daha! PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Turuncu' listeye bir çizik daha! PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu ‘Bervedan Serhabun’ kod adlı Yusuf Gül’ün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Eylül'de düzenlenen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

2020'de o saldırıyı gerçekleştirmiş

Terörist Gül'ün, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020'de öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

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