Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yi Karagümrük'e kiraladı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya vardı.Abone ol
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor'da beklenen hamle geldi. Takımdan gönderilmek istenen Kouassi'ye şimdilik veda edildi.
Süper Lig ekibi Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki sol kanat oyuncusu bordo-mavililerin önceki gün yapılan antrenmanına katılmadı.
Kouassi, 1 yıllık kiralık sözleşme imza atacak. Transferin bugün açıklanması bekleniyor.