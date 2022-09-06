Adnan Oktar 'cesur hakimler varmış' dedi! Adnan Hoca ve 214 müridi yeniden yargılanıyor

Adnan Oktar ve 214 müridinin yargılandığı 'suç örgütü' davası istinaf tarafından bozulmuştu. Dava bugün adı Marmara Cezaevi olarak değiştirilen Silivri Cezaevi'ndeki adliyede yeniden görülmeye başlandı. Adnan Oktar, "İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hâkimler varmış" dedi.

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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usülden bozulmasının ardından, 72'si tutuklu 215 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada bozma kararına karşı ifadeleri sorulan Adnan Oktar, " İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hâkimler varmış" dedi.

İstinaf, 'usül' yönünden bozmuştu

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021’de karara bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

Hakim 5'er dakika süre verdi

Duruşmada Adnan Oktar ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı bozma kararına karşı ifadelerinin dinlenilmesi için her sanığa ayrı ayrı 5’er dakika süre verildiğini söyledi.

Cesur hâkimler varmış!

Adnan Oktar savunmasında, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hâkimler varmış. derin devletin oyununu bozdular, rezaleti de tertemiz ettiler. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var ama onda da hayır olduğu kanaatindeyim. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hâkimlere teşekkür ediyorum" dedi.