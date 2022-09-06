Aralarında vakıf ve dernekler de var! Gülşen için hazırlanan iddianamede müşteki sayısı 702 oldu!

İmam hatipliler ile ilgili söylediği sözler sonrası tutuklanan, sonrasında ise tahliye olan ve 3 yıl kadar hapsi istenen Gülşen'in iddianamesindeki müşteki sayısı sayısı 702'ye yükseldi. Müştekiler arasında dernek ve vakıfların olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatip mezunlarıyla ilgili söylediği sözler gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan ve sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan, ancak 4 gün sonra tahliye olarak ev hapsi kararı ile 3 yıl hapsi istenen Gülşen hakkındaki hazırlanan iddianamede 702 müşteki yer aldı. İddianamede yer alan müştekiler arasında dernek ve vakıfların olduğu da göze çarptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gülşen Çolakoğlu "şüpheli" sıfatıyla yer alırken aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da aralarında bulunduğu 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Savcılığın Gülşen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlediği iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, Gülşen'in "sarf etmiş olduğu sözlerin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği ve maruz bırakıldığı" ileri sürüldü.

İddianamede ayrıca Gülşen'in şu suçları işlediği iddia edildi:

Kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı özelliklere sahip, bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu...

Şarkıcı Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih Henüz belli değilken bu tarihin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Gülşen ne demişti?

Şarkıcı Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserinde ekip arkadaşlarının birinden bahsederek "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Aradan geçen 4 ayın ardından bu sözleri yeniden gündeme gelen Gülşen için soruşturma başlatılmış ve şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülşen, cezaevinde 4 gün kaldıktan sonra tahliye edilmiş ancak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Gülşen'in ifadesi

Söz konusu olayın ardından şarkıcı Gülşen ifadesinde imam lakaplı Miraç isimli arkadaşı ile şakalaştığını söylemişti.

İşte Gülşen'in ifadesi: