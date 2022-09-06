Saldırganın 3 yıl hapsi istendi! Josef'in cezası iptal olacak mı? TFF başkanı konuştu

Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girerek Siyah-beyazlı futbolculara saldıran şahıs hakkında 3 yıl hapis cezası talep edildi. Öte yandan Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı karta ilişkin açıklama yaptı.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından, tribünden sahaya atlayıp Beşiktaşlı oyunculara fiziki müdahalede bulunan şüpheli B.Ö. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Adli kontrolle serbest kalmıştı

Başsavcılık, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Büyükekşi: Kamu vicdanı göz önünde bulundurulacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın o taraftara müdahalesi nedeniyle gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu.

Büyükekşi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Beşiktaş Kulübü bildiri yayınladı ama bize iptal başvurusunda bulunmadı. Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı mutlaka göz önünde bulundurulacaktır çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var." sözlerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü maç sonrasında ve yaptığı açıklamalarla, kartın iptali için TFF'ye başvuracağını açıkladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gören Josef'in ceza alıp almayacağı veya çıkan kartın iptal edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.