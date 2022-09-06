Bülent Ersoy sahnede dans ederken aniden göğüsleri açıldı! O görüntüler şok etti

Diva lakabıyla anılan ve bilinen Bülent Ersoy, kıyafetleri ve makyajlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca dobra tavırlarıyla da kendini dinleten Ersoy'un başına gelen son olay, gündeme bomba gibi düştü. İzmir'de sahne alan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un, dans ettiği esnada aniden elbisesinin ipleri koptu ve göğüsleri açıldı.

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Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, güçlü sesi ve tavırlarıyla oldukça dikkat çeken isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle tercih ettiği kıyafetler, kullandığı aksesuarlar ve makyajlarıyla farkını ortaya koyan Ersoy'un başına talihsiz bir olay geldi.

Diva Bülent Ersoy'un, konserde bir anda göğüsleri açıldı

Geçtiğimiz gün İzmir'de sahne alan Bülent Ersoy, sahnede olduğu ve şarkılarını seslendirdiği esnada elbisesinin ipleri koptu, olanlar oldu. Elbisesi kopan sanatçının, sahnede göğüsleri birden açılıverdi. Ersoy'un korumaları duruma müdahale etmek için sahneye fırladı. O anlara şahit olanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Elbisesinin ip askıları aniden koptu

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde sahneye çıkan ve sevenleriyle buluşan Bülent Ersoy, sahnede elbisesinin iplerinin kopmasıyla birlikte çok zor anlar yaşadı. Bülent Ersoy'un sahne için tercih ettiği iddialı ve dekolteli mavi elbisesi bir hayli dikkat çekti.

Dekolteli elbisesinin azizliğine uğradı

Bülent Ersoy'un tercih ettiği iddialı dekolteli gökyüzü mavisi elbisesini görenler "Makyaj tamam ama dekolte abartılmış" yorumlarında bulundu. Diva Bülent Ersoy, şarkıları seslendirdiği esnada aniden, o iddialı ve derin dekoltesinin azizliğine uğradı. Bir anda elbisesinin ip askıları kopan Ersoy'un göğüsleri açıldı. O anları görenler şok geçirdi. Ersoy'un korumaları hemen sahneye fırladı ve müdahale etti.

Yardımına korumaları ve yardımcıları koştu

Bülent Ersoy sahnede neye uğradığını şaşırdı ve yaşadığı o zor dakikalarda yardımına yardımcıları ve korumaları yetişti. Elbisesine yapılan hızlı bir müdahalenin ardından Ersoy, konserine kaldığı yerden devam etti. Bülent Ersoy, sanat yaşamı boyunca sahnede böyle bir talihsiz olay hiç yaşamamıştı. Bu olayın ardından tarihte bir ilk yaşanmış oldu ve Diva Bülent Ersoy, ilk kez böyle bir elbise kazası geçirmiş oldu.