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Kendini hayır işlere adayan Gamze Özçelik uzun süre sonra fotoğraf paylaştı! "Ay gibisin"

Kendini hayır işlere adayan Gamze Özçelik uzun süre sonra fotoğraf paylaştı! "Ay gibisin"

Kariyerinin zirvesinde oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayat yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Gamze Özçelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi büyüledi.

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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteri ile  adını duyurmayı başaran Miss Turkey 2000 yarışmasının ikincisi ünlü model ve oyuncu Gamze Özçelik kariyerinin zirvesindeyken büyük bir değişim geçirerek maneviyata yönelmişti.

Oyunculuğu bırakmıştı

Mankenlik yaptığı dönemler boyunca podyumlarda hayır defileleri dışında görülmeyen Özçelik birçok ünlü dizide rol almıştı. Son olarak Mehmetçik Kûtulamâre dizisinde rol alan ünlü oyuncu 2018 yılında oyunculuğu bırakarak herkesi şaşırtmıştı. 

Oyunculuğu bıraktıktan sonra maneviyata yönelen Gamze Özçelik çeşitli yardım kuruluşlarıyla gönüllü olarak yardım yaparak hayatını sürdürmeye başlamış ve kısa bir süre sonra ise tesettüre girmişti.

Kendini yardımlara adadı

Şimdilerde 'Umuda Koşanlar derneğinin başkanı olan güzel oyuncu yardım faaliyetlerle gündemlere geliyor. Sosyal medyada fazla paylaşım yapmayan ünlü isim yaptığı her paylaşımla binlerce beğeni alıyor.

Arka sokaklar dizisinin setinde tanıştığı Uğur Pektaş ile dizi aşkını gerçekleştiren Özçelik eşi ve oğlu Murathan'ın babası Uğur Pektaş'tan 2011 yılında anlaşmalı olarak ayrılmıştı.

"Nadiren bakış atıyorum" pozu

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi ilk önce oyunculuk yapan daha sonra maneviyata yönelen kız kardeşi Meltem Özçelik'le gündem olan 40 yaşında olan güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü oyuncu  bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. "Nadiren İnstagram'a bakış atıyorumdur" notuyla fotoğrafını sevenleriyle paylaşan Özçelik'in paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Gamze Özçelik'in kendine hayran bırakan o fotoğrafı...

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