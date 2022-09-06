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Bakan Vedat Bilgin net tarih verdi sözleşmeli personel ve EYT açıklaması

Bakan Vedat Bilgin net tarih verdi sözleşmeli personel ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin aralık ayında gündeme geleceğini söyleyerek, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık" dedi.

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emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü kulağı hükümette. Merakla beklenen düzenlemeyle ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözleşmeli personel

Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konularının bir an önce çözülmesi gereken dosyalar olduğunu vurgulayan Bilgin, "Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." ifadelerini kullandı.

90 bin taşeron işçi

Bu düzenlemelerin ardından maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili sorunlara yönelik çalışmanın gündemde olacağını kaydeden Bilgin, önceliklerinin kadroya geçmemiş 90 bin civarındaki taşeron işçi olacağını dile getirdi.

Bakan Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız." bilgisini verdi.

"Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık"

EYT konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir." dedi.

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