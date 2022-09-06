Covid-19'da yeni dalga gelir mi? Bakan Koca'dan bomba sözler tarihi söyledi

Kovid-19'a yakalanan ve testi negatife dönen Bakan Koca, hastalığı soğuk algınlığı gibi geçirdiğini belirtti.Bazı hastanelerde Kovid klinikleri ve yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını anlatan Koca, bunun yeni bir dalganın olmayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. Koca "Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım, aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. " dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçen hafta Kovid-19'a yakalanan ve testi negatife dönen Koca, hastalığı hafif bir soğuk algınlığı gibi geçirdiğini belirterek, "Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi bir hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım." dedi.

Salgında 6. dalganın giderek azalmaya başladığını, vaka sayılarının günlük 5-6 binlerin altına kadar indiğini kaydeden Koca, bu süreçte hastaneye yatışların da belirgin şekilde düştüğünü dile getirdi.

Yeni dalga

Bazı hastanelerde Kovid klinikleri ve yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını anlatan Koca, "Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu dalgadan sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım, aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken, ileri yaşlarda ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi artık Kovid." diye konuştu.

"Kısıtlama olmadan devam"

Bakan Koca, bir gazetecinin okulların açılmasına ilişkin sorusuna, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek." yanıtını verdi.

Maymun çiçeği

Bir gazetecinin Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin sorusunu Koca, "Geçen sefer de söyledim. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor." şeklinde yanıtladı.