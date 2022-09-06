Serin hava titretti ama haberler iyi! Meteoroloji'nin 5 gün hava durumuna bakın harita kızardı öyle bir sıcak geliyor ki...

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre sağanak yağış beklenen iller şöyle: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri