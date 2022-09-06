Serin hava titretti ama haberler iyi! Meteoroloji'nin 5 gün hava durumuna bakın harita kızardı öyle bir sıcak geliyor ki...
Yaz bitti sanmayın! Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklar hafta sonu itibari ile yükseliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında aşırı sıcaklar dikkat çekiyor. İstanbul'da sıcaklığın 30, Kocaeli'nde 35, Kahramanmaraş'ta 38 dereceyi aşması bekleniyor. İşte bölge bölge son durum...
Sıcaklık mevsim normallerinin altına düştü hava üşüttü. Fakat hafta sonu bunaltan sıcaklar geri geliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası resmen alarm veriyor. Sıcaklığın yer yer 38 dereceye çıkması beklenirken uzman isim Kerem Ökten'den de bir açıklama geldi.Bugün de birçok ilde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre sağanak yağış beklenen iller şöyle: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri
Yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten şu uyarılarda bulundu:
-Sabaha karşı Marmara'da hava iyice serinleyecek. Üşümek kaçınılmaz. Pencereler kapalı kalmalı. Ani hava değişikliği hastalıkları da beraberinde getiriyor. Dikkat...