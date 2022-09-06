Pamuk gibi mayasız poğaça tarifi şipşak hazır! Evdekiler ne zaman yaptığınızı anlayamayacak

Kahvaltıda, akşam çayın yanında pofuduk pofuduk mayasız poğaça mı yapmak istiyorsunuz? Yaptığınız poğaçaların hemen bayatlamasını istemiyor, günler geçtikten sonra da ilk tazeliğiyle kalmasını mı istiyorsunuz? Tam olarak aradığınız tarifi buldunuz. İşte mayasız pofuduk pofuduk poğaça tarifi...

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Mayasız poğaça tarifi

Evde otururken, ansızın bir telefon geldi ve kalabalık misafirlerinizin geleceğini mi öğrendiniz? Sakın panik yapmayın... Çünkü hiç beklemeden ve hiç uğraşmadan kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bu poğaça tarifini sizler için hazırladık. Maya kullanmadan yapılan bu poğaçalar, sandığınızdan daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Üstelik günlerce bayatlamadan korunabiliyor.

Lezzetiyle sabah kahvaltılarını güzelleştiren, sevdiklerinizle bir arada yaptığınız sıcacık sohbetlere mis gibi kokusuyla ve enfes tadıyla eşlik eden bu poğaçalar, sizde alışkanlık haline gelecek. Balkanlar ve Türkiye'nin en popüler ve en çok sevilen lezzetlerinden biri olan poğaça tariflerine bir yenisini daha eklemeye hazır mısınız? Bu kadar kısa sürede, bu kadar lezzetli poğaçalar yapılabildiğine inanamayabilirsiniz. Mayasız, sadece kabartma tozu kullanarak hazırlayabileceğiniz bu poğaça tarifiyle misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Hem çayın yanında hem de birçok lezzetle buluştuğunda keyifle tüketilen poğaça tariflerinden bir yenisini daha denemek istiyorsanız, bu tarifi tarif defterinize bu mayasız ve pofuduk pofuduk poğaça tarifini eklemeyi ihmal etmeyin...

Mayasız poğaça için malzemeler:

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1,5 tatlı kaşığı toz şeker

- 4 su bardağı un

- 1,5 paket kabartma tozu

Mayasız poğaça yapılışı:

- Mayasız ve pofuduk pofuduk poğaça yapmak için öncelikle yumurta, süt, şeker, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu derin bir yoğurma kabının içine alın.

- Yoğurma kabının içine aldığınız un hariç bütün bu malzemeleri güzelce karıştırın.

- Un hariç tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ve azar azar unut ekleyerek, diğer elinizle yoğurmaya başlayın.

- Özellikle unun ilk üç bardağını diğer malzemelerin üzerine ilave ettikten sonra son bardağı eklerken daha temkinli olun. Birden ekleyip, hamurunuzun kıvamını bozmak istemezsiniz.

- Yumuşak bir kıvama gelen hamurunuzun üzerini kapatarak sadece yarım saat kadar dinlendirin.

- Yarım saat dinlenen hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve istediğiniz şekli verin.

- Yağlı kağıt sermiş olduğunuz bir fırın tepsisinin içine, şekil verdiğiniz hamurları düzgünce dizin.

- Üzerlerinde yumurta sürerek, önceden ısıtılmış ve 190 dereceye ayarlanmış fırında 25 dakika kadar pişirin.

- Üzerleri kızarınca fırından aldığınız poğaçalarınızın ilk sıcaklığı sıçtıktan sonra, istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

***Poğaçalarınızın içine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz***

Afiyet olsun...