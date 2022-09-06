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Yenikapı'da ortalık savaş alanına döndü! İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yenikapı'da ortalık savaş alanına döndü! İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı

İSTANBUL'dan kaza geldi. Yenikapı'da bir İETT otobüsü çok sayıda araca çaptı. Kazada 14 yaralı olduğu öğrenilirken, Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı. Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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