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Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye, bizim için çok önemli bir ortak

Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye, bizim için çok önemli bir ortak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin, Rusya için önemli bir ortak olduğunu belirterek, "Türkiye, şüphesiz bizim için dost bir ülke. Türkiye, uluslararası siyaset noktasında politik konularda, ticaret ve ekonomik iş birliği bağlamında bizim için çok önemli bir ortak." dedi.

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Peskov, İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile özellikle Ukrayna konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyleyen Peskov, "Çeşitli konularda görüş ayrılıklarımız var, genel olarak Ukrayna konusunda. Türkiye'nin, Ukrayna meselelerindeki yaklaşımına katılmıyoruz ancak Türk ortaklarımıza argümanlarımızı ve emin olduğumuz şeyleri, ikna olduğumuz şeyleri sabırla aktarmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüğünü vurgulayan Peskov, "Türkiye, şüphesiz bizim için dost bir ülke. Türkiye, uluslararası siyaset noktasında politik konularda, ticaret ve ekonomik iş birliği bağlamında bizim için çok önemli bir ortak." görüşünü paylaştı.

Peskov, Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığına işaret ederek, "Türkiye, Rusya karşıtı yasa dışı yaptırımlara katılmadı ve kendi egemen bağımsız siyasetini yürütüyor. Rusya ve Türkiye'nin, siyaset ve ekonomi konularındaki iş birliğinde muazzam potansiyelleri var." ifadesini kullandı.

Söz konusu potansiyelin tümüyle gerçekleştirilmesi için hala çok fazla alan olduğunu belirten Peskov, Türkiye ile Rusya'nın, karşılıklı saygı ve fayda prensipleri üzerinden ikili ilişkilerini yürüttüğünü söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin tahıl dahil Ukrayna konusunda gösterdiği ara buluculuk çabalarından da övgüyle bahsettiğini sözlerine ekledi.

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