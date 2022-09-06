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Şehit Ümit Kesti Ordu'da toprağa verildi! Küçük evladının hareketi içleri acıttı

Şehit Ümit Kesti Ordu'da toprağa verildi! Küçük evladının hareketi içleri acıttı

IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketin Ordu’nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin her şeyden habersiz 2 yaşındaki evladının, tabuta sarıldıktan sonra babasının fotoğrafını işaret etmesi içleri acıttı.

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Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze nakil aracı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Şehidin eşi Pınar, annesi Ayten ve babası Yılmaz Kesti'nin tören sırasında gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. 

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Fatsa Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kardeşi de askermiş

Ayten ve Yılmaz çiftinin çocuğu olan şehit Ümit Kesti'nin 2 kardeşinden Halil İbrahim Kesti'nin de Kayseri de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilirken, Pınar Kesti ile evli olan şehidin Çağan Gökay adında 2 yaşında çocuğu olduğu bilgisine ulaşıldı.

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