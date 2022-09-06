Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı! "Hayallerimiz vardı..."

Geçtiğimiz yıl kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türk sinemasının usta sanatçılarından Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı vefat eden eşinin resmini paylaşarak yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

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Türk tiyatrosu, sineması ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Rasim Öztekin geçtiğimiz yıl mart ayında 62 yaşındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

Kabrinin başından paylaştı

Öztekin'in 2005 yılında nikah masasına oturduğu ikinci eşi gazeteci Esra Kazancıbaşı, Rasim Öztekin'in ölümüyle derin bir sarsıntı yaşamış ve zor toparlanmıştı. Eşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Esra Kazancıbaşı geçtiğimiz aylarda eşinin mezarını ziyaret ettiği esnada kabrinin başında yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırmıştı.

O paylaşımına Sevgilim, bahçende bahar çiçekleri açmış. Keşke zemin uygun olsaydı da, başucuna çok sevdiğin bir zeytin ağacı ya da baharda kokusunu içine çekmeye bayıldığın bir iğde ağacı dikebilseydim. Şimdi solan kırmızı sardunyaların yerine kırmızı begonyalar açacak. Sevgin, enerjin ise hep benimle. Yanı başımdasın. Yüreğimdesin, beynimdesin... Bazen zihnime en olmadık anda gelen bir histe, bir düşündesin. Seni çok seviyorum Rasim'im..." notunu düşmüş ve acısını dile getirmişti.

Evlilik yıl dönümlerini kutladı

Ünlü gazeteci bu defa yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla yürekleri dağladı. 17. evlilik yıl dönümlerini eşinin fotoğrafıyla sosyal medyadan kutlayan Kazancıbaşı, "Her evlilik yıl dönümümüz yaklaştığında "Nerede kutlayalım?" diye planlar yapmak, bazen birbirimize sürprizler hazırlamak vardı... Sevgi dolu, içi gülen gözlerinde kaybolmak vardı... Her gece bana sarıldığında kollarında öylesine sımsıcak, huzurlu uyumak vardı."

"Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı"

"Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda "Hahhh işte piyanist şantör yine iş başında" diye takılmaların vardı. Her Yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı." ifadelerini kullandı. Esra Kazancıbaşı'nın o paylaşımı herkesi duygulandırdı.