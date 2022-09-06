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Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı

"Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakınını ziyaret etmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gözaltına alındı.

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Bolu'daki cezaevinde yatan bir yakınını ziyarete gelen Emin A'nın yapılan kimlik sorgusunda, İstanbul'daki cinayete ilişkin "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine cezaevi yetkilileri polise haber verdi.

Gözaltına alınan Emin A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerin ardından Bolu'daki cezaevine teslim edilecek.

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