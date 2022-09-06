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Üsküdar'da kamyon yokuş aşağı kaydı! Facianın eşiğinden dönüldü

Üsküdar'da kamyon yokuş aşağı kaydı! Facianın eşiğinden dönüldü

İSTANBUL Üsküdar'da devrilen kamyon yol kenarındaki 3 evin duvarlarına çarparak durdu. Kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu, yol kenarındaki evlerde hasar oluştu.

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İstanbul Üsküdar'da Rasathane Caddesi'nde Küçüksu yönüne doğru ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FYB 18 plakalı kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı.

Devrilen kamyon, yol kenarındaki 3 evin bahçe duvarlarına çarparak durdu. Kamyon, bir evin girişindeki doğal gaz hattını da parçaladı.

Kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu, yol kenarındaki evlerde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Rasathane Caddesi, kamyonun çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Bu arada, yolun yağış nedeniyle kayganlaştığı öne sürüldü.

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