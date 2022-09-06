Ordu karargahındaki banyoda... 23 yaşındaki genç kadın askerin feci sonu!

İNGİLTERE'de 23 yaşındaki kadın asker Sophie Madden, ordu karargahındaki banyoda kendini astı. Genç askerin saatler önce küçük oğlu ile telefonda konuştuğu ve arayacağına söz verdiği bilgisi yürekleri dağladı.

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Yapılan incelemelerde 23 yaşındaki İngiliz asker Sophie Madden’in trajeden önce arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği ve tamamen normal göründüğü ortaya çıktı. Aynı gece 3 ayrı barı ziyaret eden genç kadın, gece yarısı askeri kampa geri dönmüş ve diğer askerlerle bilardo oynadı.

Bir çocuk annesi olan Sophie, ardından odasına çekildi ve oğluna bakan kız kardeşi Chantelle Madden’i aradı.

Sophie, çocuğuyla konuşmak istedi ancak uyuduğu için konuşamadı. Ardından kız kardeşine onu sevdiğini ve sabah tekrar arayacağını söyledi.

Sophie’nin naaşı, sabah saatlerinde askeri karargahında banyosunda bulundu. Ölümü şüpheli karşılanan Sophie’nin kendi canına kıydığına yakınları inanamadı.

Sophie'nin telefonunun kırıldığı ve köpeğinin ordu eşyalarına zarar verdiği için para cezasıyla karşı karşıya kaldığı açıklandı. Soruşturmada, genç kadının ölümünde bir başka kişinin izine rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: Posta