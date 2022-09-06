Menemen deyip geçmeyin! Samsun'un çakallı menemeniyle mutfakta şovunuzu yapın

Türk mutfağında önemli bir konuma sahip olan menemenin farklı türleri ve tarifleri bulunuyor. Bunlardan birisi ise çakallı menemen. Peki çakallı menemen nasıl yapılır ve hangi malzemeler gereklidir?Abone ol
Menemen, Türk mutfağının, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi arasında yer alır. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı sorularını yıllardır sürerken, farklı menemen tarifleri de birçok kişinin favorileri arasında bulunuyor. Bunlardan birisi de çakallı menemen. İşte nefis lezzeti ile çakallı menemen malzemeleri ve tarifi.
Çakallı menemeni tarifi için malzemeler
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5 adet domates
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1 adet yeşil biber
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3 adet yumurta sarısı
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1,5 yemek kaşığı tereyağı
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1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
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1 tutam karabiber ve pul biber
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1 tutam tuz
Çakallı menemeni tarifinin püf noktası
Çakallı menemeni bilinen diğer menemenlerden ayıran en önemli püf noktası, içerisine konulan domateslerin kabuklarının soyulması, domateslerin tamamen suyunu çekene dek pişirilmesi ve pişirirken ezilmesi, yumurtaların sadece sarısının kullanılması ve bolca kaşar peyniri kullanılması olarak göze çarpıyor. Ancak tüm bunlar, menemenin eksiksiz şekilde yapılması için yeterli değil, zira yapım aşamasında da dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.
Çakallı menemeni tarifi nasıl yapılır?
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Öncelikle domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayıp, bir kenara bırakın.
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Biberi yıkayın ve düzgün bir şekilde ince ince doğrayın.
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Bir tavaya tereyağını koyun, yağ eriyince içine biberleri atın, biraz kavurduktan sonra, doğranmış domatesleri üzerine ekleyin.
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Eklediğiniz domatesleri kaşığın tersi ya da bir çatal yardımıyla iyice ezerek kavurun. Domatesler suyunu çekene kadar, kavurmaya devam edin.
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Sonrasında içine 3 adet yumurta sarısını, tuz, karabiber, pul biber ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edin.
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Kaşar peyniri tamamen eriyene kadar karıştırın ve sıcak sıcak servis edin.
Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?
Menemenin soğanlı ya da soğansız olup olmayacağı ile ilgili yıllardır süre gelen bir tartışma söz konusu. Ünlü gurme Vedat Milör de bu konuda Twitter'da geçtiğimiz günlerde bir anket yapmıştı. Oy kullananların %50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur seçeneğini seçti.
Vedat Milör bu anket sonucunu şu şekilde yorumlamıştı:
Menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay.
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, menemenin soğanlı olması gerektiğini dile getirmişti.