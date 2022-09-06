Menemen deyip geçmeyin! Samsun'un çakallı menemeniyle mutfakta şovunuzu yapın

Çakallı menemeni tarifinin püf noktası

Çakallı menemeni bilinen diğer menemenlerden ayıran en önemli püf noktası, içerisine konulan domateslerin kabuklarının soyulması, domateslerin tamamen suyunu çekene dek pişirilmesi ve pişirirken ezilmesi, yumurtaların sadece sarısının kullanılması ve bolca kaşar peyniri kullanılması olarak göze çarpıyor. Ancak tüm bunlar, menemenin eksiksiz şekilde yapılması için yeterli değil, zira yapım aşamasında da dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.