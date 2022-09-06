Uzun süredir gözlerden uzak olan Uğur Pektaş cenaze töreninde görüntülendi

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Pektaş son olarak Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde objektiflere takıldı.

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Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan ve severek izlenen Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncularından Uğur Pektaş, bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Pektaş, dün Ömer Tuğrul İnançer için düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.

Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son lideri olarak tanınan Ömer Tuğrul İnançer, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.

Cenaze töreni düzenlendi

Ömer Tuğrul İnançer için dün öğle saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne omuzlarda taşınarak götürüldü.

Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi dua ve ilahiler eşliğinde taşıdı. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar dizisinde Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş da Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde saf tutup dua etti.

Uzun süredir medyada görünmüyordu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Uğur Pektaş, son olarak 2020 yılında Survivor yarışmasında boy göstermişti. Uğur Pektaş, Gamze Özçelik'ten ayrıldıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı.

İşte Pektaş'ın cenazedeki görüntüsü:

Uğur Pektaş kimdir?

16 Nisan 1979 yılında dünyaya gelen Uğur Pektaş, İstanbul doğumludur. Türk oyuncu Pektaş, Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa ilk adımını attı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde rol aldı. Uğur Pektaş ayrıca Arka Sokaklar dizisinde Murat isimli karakterle birçok kişi tarafından tanınmaya başladı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile dünya evine girdi.

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik ikilisinin bu evlilikten Murathan isminde bir oğulları oldu. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış fakat İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştü. İlker İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri katıldı.

Yaşanan bu durumun ardından İnanoğlu ile Uğur Pektaş'ın eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştü. Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Uğur Pektaş, daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu kadrosuna katıldı.

Uğur Pektaş'ın rol aldığı diziler