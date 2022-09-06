BIST 3.401
DOLAR 18,22
EURO 18,10
ALTIN 1.003,49
HABER /  GÜNCEL

Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek

Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının teknik çalışmasının ardından kabineye sunulan taslağa yönelik hazırlıklar, Adalet Bakanlığınca yürütülüyor. Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

15 Ağustos öncesini kapsayacak

Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak.

Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak.

Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak. Düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gökhan Güney'in gelininden kan donduran sözler! Uygunsuz görüntülerini alıp tehdit etmiş
Gökhan Güney'in gelininden kan donduran sözler! Uygunsuz görüntülerini alıp tehdit etmiş
Temizlik yaparken sakın bezleri sıkmayın! Bu hata bakın nelere neden oluyor
Temizlik yaparken sakın bezleri sıkmayın! Bu hata bakın nelere neden oluyor
Şehit Ümit Kesti Ordu'da toprağa verildi! Küçük evladının hareketi içleri acıttı
Şehit Ümit Kesti Ordu'da toprağa verildi! Küçük evladının hareketi içleri acıttı
Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı
Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı
Son seçim anketi geldi 4 büyükşehirde ilginç sonuçlar
Son seçim anketi geldi 4 büyükşehirde ilginç sonuçlar
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı! "Hayallerimiz vardı..."
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı! "Hayallerimiz vardı..."
Mersin'de ucuz ev vaadine inandı dünyası başına yıkıldı
Mersin'de ucuz ev vaadine inandı dünyası başına yıkıldı
Pamuk gibi mayasız poğaça tarifi şipşak hazır! Evdekiler ne zaman yaptığınızı anlayamayacak
Pamuk gibi mayasız poğaça tarifi şipşak hazır! Evdekiler ne zaman yaptığınızı anlayamayacak
Yenikapı'da ortalık savaş alanına döndü! İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı
Yenikapı'da ortalık savaş alanına döndü! İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı
Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye, bizim için çok önemli bir ortak
Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye, bizim için çok önemli bir ortak