BIST 3.422
DOLAR 18,23
EURO 18,05
ALTIN 1.001,63
HABER /  GÜNCEL

Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme! Dosya yeniden Yargıtay'da

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme! Dosya yeniden Yargıtay'da

KONYA'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi.

Abone ol

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine müşteki avukatlarınca Şeker'in tahliyesine yönelik sunulan itiraz dilekçelerinin, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından, her iki tarafın avukatları Yargıtay'a başvurdu.

Müşteki avukatları itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe gösterirken, Şeker'in avukatları da verilen cezanın fazla olduğunu savundu.

Dosya Yargıtay tarafından yeniden incelenecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Serin hava titretti ama haberler iyi! Meteoroloji'nin 5 gün hava durumuna bakın harita kızardı öyle bir sıcak geliyor ki...
Foto Galeri Serin hava titretti ama haberler iyi! Meteoroloji'nin 5 gün hava durumuna bakın harita kızardı öyle bir sıcak geliyor ki... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ruşen Çakır'ın 'Fransa bana vize vermedi' yalanı patladı! Fransa'ya hiç vize başvurusu yapmamış
Ruşen Çakır'ın 'Fransa bana vize vermedi' yalanı patladı! Fransa'ya hiç vize başvurusu yapmamış
Menemen deyip geçmeyin! Samsun'un çakallı menemeniyle mutfakta şovunuzu yapın
Menemen deyip geçmeyin! Samsun'un çakallı menemeniyle mutfakta şovunuzu yapın
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı terörist Tanrıkulu tutuklandı
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı terörist Tanrıkulu tutuklandı
Emniyet'ten CHP Milletvekili Murat Bakan'a 'promosyon' davası! Suç duyurusu yapıldı
Emniyet'ten CHP Milletvekili Murat Bakan'a 'promosyon' davası! Suç duyurusu yapıldı
Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek
Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek
Gökhan Güney'in gelininden kan donduran sözler! Uygunsuz görüntülerini alıp tehdit etmiş
Gökhan Güney'in gelininden kan donduran sözler! Uygunsuz görüntülerini alıp tehdit etmiş
Temizlik yaparken sakın bezleri sıkmayın! Bu hata bakın nelere neden oluyor
Temizlik yaparken sakın bezleri sıkmayın! Bu hata bakın nelere neden oluyor
Ordu karargahındaki banyoda... 23 yaşındaki genç kadın askerin feci sonu!
Ordu karargahındaki banyoda... 23 yaşındaki genç kadın askerin feci sonu!
Şehit Ümit Kesti Ordu'da toprağa verildi! Küçük evladının hareketi içleri acıttı
Şehit Ümit Kesti Ordu'da toprağa verildi! Küçük evladının hareketi içleri acıttı
Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı
Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı