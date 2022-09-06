Abdullah Gül'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Fehmi Koru'yu yalancılıkla suçladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması tekrar ısıtılan Abdullah Gül'den flaş açıklama geldi. Gül'ün özellikle gazeteci Fehmi Koru'yu 'yalancılıkla' suçlaması dikkat çekti... Gül ve Fehmi Koru üniversite yıllarından bu yana devam eden iki yakın arkadaş olarak biliniyordu...

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Son günlerde cumhurbaşkanı seçimlerinde olası aday olarak ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fehmi Koru'nun "son görüşmemizde" diyerek anlattığı her şeyin "tamamen yalan" olduğunu açıkladı. Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada, "Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamının yalan olduğu" belirtildi.

'Muhalefet Gül'ü ikna etmekte zorlanır

Abdullah Gül, en yakın arkadaşlarından ve son dönemde adaylığını en çok gündemde tutmaya çalışan isim olarak öne çıkan Fehmi Koru'yu bir kalemde silip attı. Fehmi Koru, dün "Abdullah Gül ile son görüşmesine dayanarak" şu iddialarda bulunmuştu:

- Cumhurbaşkanı adayı olmasından en fazla çekinilen kişi Abdullah Gül… Tuhaf gelebilir, ama gerçek bu.

- Benim görebildiğim kadarıyla ikna için bayağı çaba göstermeleri gerekebilir.

Abdullah Gül ile Fehmi Koru, İngiltere'de de birlikte kalmıştı...

İlahi Fehmi Abi! Sen kocaman bir şakasın!

Fehmi Koru'nun bu yazısı dün gün boyu konuşulurken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün, "Türkiye'de Abdullah Gül’ün Millet İttifakı’nın adayı olması gerektiğini savunan iki kişi kaldı. Biri Hayrunnisa Gül biri Fehmi Koru" dedikten sonra yazısını "İlahi Fehmi Abi! Sen kocaman bir şakasın." diye bitirmişti.

Abdullah Gül ve Fehmi gençlik yıllarından bu yana arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı yalan

Tüm bunların ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır" denildi.