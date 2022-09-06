Bosna'ya artık sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, artık Türk vatandaşlarının Bosna Hersek'e kimlik kartı ile seyahat döneminin başlayacağını söyledi. Erdoğan, benzer bir anlaşmanın yarın Sırbistan ile de gerçekleşeceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı Bosna Hersek'ten müjdeli haberi verdi. Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, geçen sene 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaret alanını geliştirmek için neler yapılabileceği konusunu ele aldıklarını açıklayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin olması önemlidir. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılmasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.

Bu sıkıntı süratle çözülecek

- Yatırımlarımızı daha da artırmak amacıyla neler yapabileceğimi ele aldık. Saraybosna-Belgrad Otoyol projesine büyük önem veriyoruz. Konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne gerekli talimatı verdim, süratle bu sıkıntıyı çözecekler.

Kimlikle seyahat dönemi

- Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilecek. Dışişleri Bakanımız konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Yarın Sırbistan ile de böyle bir anlaşma yapacağız...